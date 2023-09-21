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14:28, 21 сентября 2023Россия

Российские войска нанесли удар по центрам подготовки украинских диверсантов

Минобороны России отчиталось об ударе по центрам подготовки диверсантов ВСУ

Фото: РИА Новости

Российские войска в ночь на 21 сентября нанесли групповой удар по центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что удар был осуществлен с помощью высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования и ударных беспилотных летательных аппаратов.

Помимо центров разведки и подготовки диверсантов, уточнили в оборонном вдеомстве, под атаку попали различные объекты военной промышленности. «Цели удара достигнуты. Все объекты поражены», — добавили в министерстве.

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    Никита Абрамов
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