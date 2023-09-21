Российские войска нанесли удар по центрам подготовки украинских диверсантов

Минобороны России отчиталось об ударе по центрам подготовки диверсантов ВСУ

Российские войска в ночь на 21 сентября нанесли групповой удар по центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что удар был осуществлен с помощью высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования и ударных беспилотных летательных аппаратов.

Помимо центров разведки и подготовки диверсантов, уточнили в оборонном вдеомстве, под атаку попали различные объекты военной промышленности. «Цели удара достигнуты. Все объекты поражены», — добавили в министерстве.

Ранее стало известно, что в зоне специальной военной операции (СВО) российские системы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы перехватили четыре крылатые ракеты Storm Shadow.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.