В зоне СВО за сутки перехватили четыре крылатые ракеты Storm Shadow

Минобороны России отчиталось о перехвате четырех крылатых ракет Storm Shadow

Российские войска за сутки перехватили четыре крылатые ракеты Storm Shadow в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, огнем из стрелкового оружия за сутки перехвачены четыре крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Смерч"», — пояснили в оборонном ведомстве.

Помимо того, в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях были уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА).