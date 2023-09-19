Российские войска поразили два склада ВСУ в ДНР

Минобороны России отчиталось о поражении двух складов ВСУ в ДНР

Российские войска за сутки поразили два склада Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«В районах населенных пунктов Славянск и Богатырь Донецкой народной республики поражены два склада вооружения 57-й мотопехотной бригады и 35-й бригады морской пехоты ВСУ», — говорится в сообщении.

Помимо того, за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия России нанесла поражение живой силе и военной технике противника в 127 районах.

Ранее стало известно, что российские войска отразили три атаки штурмовых групп 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ на Южно-Донецком направлении в районах населенных пунктов Староймайское и Приютное.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.