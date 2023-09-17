Российские войска отразили три атаки ВСУ в ДНР и Запорожье

Минобороны РФ: отражены три атаки ВСУ в ДНР и Запорожье

Российские войска отразили три атаки штурмовых групп 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ на Южно-Донецком направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Подразделения группировки войск «Восток» при взаимодействии с авиацией и артиллерией в течение суток подавили атаки противника в районах населенных пунктов Староймайское и Приютное.

Авиация и артиллерия ВС РФ поразили живую силу и технику 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Угледара, а также уничтожили 108-ю бригаду теробороны в районе Воскресенска в Донецкой народной республике (ДНР).

Противник потерял до 170 украинских военнослужащих, две боевые бронемашины, пять автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.

Ранее 17 сентября в Минобороны России сообщили, что российские военные поразили производственные цеха Харьковского бронетанкового завода в результате ракетных ударов. Здесь осуществлялся ремонт и восстановление бронетехники ВСУ.