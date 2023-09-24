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22:08, 24 сентября 2023Мир

Макрон заявил о неспособности Франции принять «всех несчастных мира»

Президент Макрон заявил, что Франция не может принять «всех несчастных мира»
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Alexis Sciard / Globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2 заявил, что его страна достаточно делает для беженцев, но не способна принять всех несчастных мира. Его слова приводит ТАСС.

Глава государства обратил внимание на призыв Папы Римского не оставаться безразличными к судьбе мигрантов и отметил, что Европа делает в этом плане больше всего.

«Франция делает свою часть, у нас щедрая социальная модель, но мы не можем принять всех несчастных мира», — подчеркнул Макрон.

Он выступил за то, чтобы европейские страны группами работали над защитой своих участков внешних границ Европейского союза (ЕС). Президент также высказался за принятие во Франции закона, который бы ускорил процедуры, связанные с обработкой заявок и высылкой мигрантов в случае отказа. Законопроект в рамках реформы миграционного законодательства планируется к рассмотрению сенатом республики в ноябре.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил за ужесточение мер на границах Евросоюза во избежание нелегальной миграции на фоне скандала с выдачей виз в Польше.

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    Марина Совина
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