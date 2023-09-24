Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:51, 24 сентября 2023Бывший СССР

Зеленский встретился с миллиардерами в США ради инвестиций в Украину

Зеленский в США обсудил с миллиардерами «масштабные инвестиции» в Украину

Фото: Thomas Peter / Reuters

Во время поездки в США президент Украины Владимир Зеленский встретился с американскими предпринимателями и руководителями крупнейших фондов. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Вместе с владельцем информационного агентства Bloomberg Майклом Блумбергом, председателем инвестиционной компании BlackRock Ларри Финк, экс-президентом Национального банка Швейцарии Филиппом Хильдебрандом и другими миллиардерами он обсудил возможности привлечения бизнеса к восстановлению Украины.

По словам Зеленского, сразу после завершения конфликта и получения гарантий безопасности американские предприниматели начнут осуществлять «масштабные инвестиции» в Украину.

Ранее бывший премьер-министр страны Николай Азаров заявил, что после окончания боевых действий Зеленский не сможет удержаться у власти.

Что думаешь? Оцени!
    Илона Палей
    Обсудить
    Последние новости

    Над Черным морем вновь заметили американский дрон-разведчик

    61-летняя Алена Свиридова сообщила о «пополнении в семье»

    В Нагорном Карабахе сообщили об эвакуации двух сел

    Школьница сбежала из дома после ссоры с матерью в Подмосковье

    Анонсирована встреча глав Армении и Азербайджана

    Романцев прокомментировал призыв Карпина к игрокам сборной уезжать в Европу

    Парикмахер раскрыла оптимальную частоту мытья головы

    В Грузии произошли два землетрясения

    Украинская община отказалась покидать Крым из-за призывов Киева

    Российские дроны вывели из строя лучшие западные танки ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости