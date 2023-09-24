Экс-премьер Украины назвал причину сохранения власти Зеленским

Экс-премьер Украины: Зеленский держится у власти только благодаря конфликту

Вооруженный конфликт на Украине — единственная причина, которая сохраняет президента Владимира Зеленского у власти, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров в своем Telegram-канале.

По словам экс-премьера, боевые действия были выгодны Зеленскому с первого дня. Он напомнил, что рейтинг президента с каждым годом все больше снижался, появлялись экономические проблемы и «жуткие коррупционные скандалы». Однако после начала боевых действий Зеленский неожиданно стал «героем».

Через год в стране уже был установлен контроль над СМИ и запрещено инакомыслие. Азаров убежден, что это не поможет Зеленскому удержаться на посту президента после окончания боевых действий. «Как только вооруженный конфликт закончится, люди проголосуют за кого угодно, кроме него», — заключил экс-премьер Украины.

Ранее Азаров высказался, что затягивание военного конфликта на украинской территории добьет экономику страны, так как та больше не способна существовать без западных вложений.