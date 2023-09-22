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10:26, 22 сентября 2023Бывший СССР

Бывший премьер Украины предупредил Киев о последствиях затягивания конфликта

Азаров: затягивание военного конфликта добьет экономику Украины

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Затягивание военного конфликта на украинской территории добьет экономику Украины. Об этом предупредил бывший премьер-министр республики Николай Азаров в своем Telegram.

«Переход к затяжной войне добьет украинскую экономику, больше неспособную существовать без западных вложений», — написал Азаров.

Бывший премьер подчеркнул, что Нацбанк Украины постоянно увеличивает эмиссию денег, и если в марте 2022 года он напечатал 20 миллиардов гривен, то в июне объем эмиссии достиг 105 миллиардов гривен.

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    Алевтина Запольская
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