Бывший премьер Украины предупредил Киев о последствиях затягивания конфликта

Азаров: затягивание военного конфликта добьет экономику Украины

Затягивание военного конфликта на украинской территории добьет экономику Украины. Об этом предупредил бывший премьер-министр республики Николай Азаров в своем Telegram.

«Переход к затяжной войне добьет украинскую экономику, больше неспособную существовать без западных вложений», — написал Азаров.

Бывший премьер подчеркнул, что Нацбанк Украины постоянно увеличивает эмиссию денег, и если в марте 2022 года он напечатал 20 миллиардов гривен, то в июне объем эмиссии достиг 105 миллиардов гривен.