Зеленский не стал встречаться с официальными лицами Польши

Reuters: Зеленский не стал встречаться с официальными лицами в Польше

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу не стал встречаться с официальными лицами Варшавы. Об этом пишет Reuters.

По данным агентства, украинский лидер возвращался из США через Польшу. В субботу, 23 сентября, он наградил двух польских волонтеров государственными наградам, однако никаких других встреч с политиками или представителями польского истеблишмента он не проводил, «поскольку отношения между странами напряжены из-за поставок зерна».

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Зеленский должен воздержаться от новых оскорблений в адрес страны. Он припомнил политику его недавнее выступление на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Украина подала иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) на Польшу, Венгрию и Словакию за запрет на ввоз в эти республики зерна. Министр экономики страны Юлия Свириденко подчеркнула, что Киев надеется на снятие государствами ограничений во избежание разбирательств в судах.