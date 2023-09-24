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14:22, 24 сентября 2023Бывший СССР

Зеленский не стал встречаться с официальными лицами Польши

Reuters: Зеленский не стал встречаться с официальными лицами в Польше

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу не стал встречаться с официальными лицами Варшавы. Об этом пишет Reuters.

По данным агентства, украинский лидер возвращался из США через Польшу. В субботу, 23 сентября, он наградил двух польских волонтеров государственными наградам, однако никаких других встреч с политиками или представителями польского истеблишмента он не проводил, «поскольку отношения между странами напряжены из-за поставок зерна».

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Зеленский должен воздержаться от новых оскорблений в адрес страны. Он припомнил политику его недавнее выступление на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Украина подала иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) на Польшу, Венгрию и Словакию за запрет на ввоз в эти республики зерна. Министр экономики страны Юлия Свириденко подчеркнула, что Киев надеется на снятие государствами ограничений во избежание разбирательств в судах.

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