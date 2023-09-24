Генсек ООН призвал Армению и Азербайджан соблюдать режим прекращения огня

Гутерриш призвал Армению и Азербайджан соблюдать режим прекращения огня

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш указал главам МИД Армении и Азербайджана на необходимость соблюдения режима прекращения огня. Об этом сообщает РИА Новости.

«Генеральный секретарь выразил обеспокоенность недавней военной эскалацией в регионе и подчеркнул важность строгого соблюдения режима прекращения огня», — сообщили в пресс-службе ООН.

20 сентября правительство Нагорно-Карабахской республики сообщило о капитуляции после начала антитеррористической операции Баку. Армения официально отказалась от претензий на территорию Нагорного Карабаха и участия в процессе урегулирования.

В мае премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения. Он добавил, что Ереван признает территорию Азербайджана в 86 600 квадратных километров, которая включает в себя Карабах.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Армения по существу признала суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом. По его словам, территориальный статус Карабаха Армения зафиксировала в Пражском заявлении. Российский лидер, что это было решение не Москвы, а именно Еревана. «А что нам сказать здесь? Здесь и сказать нечего. Если сама Армения признала, что Карабах — это часть Азербайджана», — добавил глава государства.