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23:39, 24 сентября 2023Путешествия

В аэропортах Москвы задержали и отменили 20 рейсов

«Яндекс.Расписания»: в аэропортах Москвы задержали 14 рейсов, отменили шесть

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В аэропортах Москвы задержали и отменили 20 рейсов, об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Расписания».

В трех воздушных гаванях задержано 14 рейсов, отменено шесть, две задержки и одна отмена произошли во Внуково, в Домодедово задержали 11 рейсов и отменили три, в Шереметьево два отменено и один задержан.

Как сообщает Telegram-канал Mash, в столичных аэропортах Внуково и Домодедово объявлен план «Ковер», который вводится при появлении опасного или неопознанного объекта в воздушном пространстве, аналогичная ситуация в Жуковском и Остафьево.

Ранее в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево в ночь на 17 сентября были задержаны или отменены как минимум 28 рейсов

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    Марина Совина
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