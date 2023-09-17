Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

«Яндекс. Расписание»: в аэропортах Москвы задержаны 20 рейсов и 8 отменены

В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево в ночь на 17 сентября были задержаны или отменены как минимум 28 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

По данным на 02:56 по московскому времени, в аэропорту Внуково задержаны шесть рейсов, еще шесть отменены. В Шереметьево задерживается восемь рейсов, в Домодедово — шесть задерживается и два отменены. Данных об отмене или задержке рейсов в аэропорту Жуковский нет.

Ранее сообщалось, что в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево объявлен план «Ковер». Он объявляется при появлении в небе неизвестных или опасных объектов. До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что войска противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили атаку беспилотника, направлявшегося на Москву.