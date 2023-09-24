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01:49, 24 сентября 2023Мир

В Букингемском дворце прошла акция протеста против монархии

Telegraph: в Букингемском дворце прошла акция протеста против монархии

Фото: Hollie Adams / Reuters

Участники британского движения Republic, которое выступает против монархии, в субботу, 23 сентября, устроили акцию протеста в Букингемском дворце. Об этом пишет газета Telegraph.

Отмечается, что активисты купили билеты для входа во дворец и вошли в него в качестве туристов. Участники движения сфотографировались в Большом зале в футболках с надписью «Not My King» («Не мой король»).

По данным газеты, акция длилась «считанные секунды», после чего служба безопасности ненадолго задержала шестерых активистов, а затем вывела их через главные ворота.

В сентябре 2022 года политолог Сергей Марков заявил, что король Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, а также стран Содружества Карл III может стать последним монархом в истории страны. Он указал на рост антимонархических настроений в Британии и в мире, а также на тот факт, что республиканские США оказывают большое влияние на Лондон.

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    Марина Совина
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