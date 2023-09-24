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05:55, 24 сентября 2023Бывший СССР

Военный заявил о сдающихся в плен после получения агитлистовок солдатах ВСУ

«Известия»: солдаты ВСУ сдаются в плен после обстрела агитационными листовками

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Военнослужащие артиллерийских расчетов гаубиц Д-30 Южной группировки войск обстреляли на марьинском направлении позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) агитационными снарядами. Об этом сообщают «Известия».

В снарядах содержатся листовки с призывами сдаться в плен. «В данной листовке указано, что мы все братья-славяне и не хотим никакой войны. Чтобы они вышли на определенную волну, что их никто не троне, а если им и их семьям угрожает опасность, их перевезут сюда, дадут все необходимое, медпомощь», — рассказал о содержании листовок артиллерист с позывным Рыжий.

Ранее военные применили 122-миллиметровые агитационные снаряды на краснолиманском направлении. Как уточнил командир группы с позывным Логан, в каждом снаряде более тысячи листовок, они выполнены на украинском языке.

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    Марина Совина
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