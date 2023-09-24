Шольца обвинили во вмешательстве во внутренние дела Польши

Глава МИД Польши Рау обвинил канцлера ФРГ Шольца во вмешательстве в дела страны

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау обвинил канцлера ФРГ Олафа Шольца в попытке вмешательства во внутренние дела республики. Об этом он написал в социальной сети X (бывшая Twitter).

Рау подчеркнул, что последнее заявление Шольца о возможном ужесточении мер на внешних границах Евросоюза нарушает принципы суверенного равенства стран. Эти ценности являются основой «добрососедских отношений и дружественного сотрудничества с Польшей, заявленные правительством Федеративной Республики Германия в договоре с Польшей от 1991 года».

Глава МИД Польши добавил, что в полномочия Шольца не входит участие в разбирательствах, касающихся Польши. Выступления по этому вопросу «указывают на попытку вмешательства во внутренние вопросы польского государства и продолжающуюся предвыборную кампанию».

«Во имя хороших двусторонних отношений я призываю канцлера Германии уважать суверенитет Польши и воздерживаться от заявлений, наносящих ущерб нашим отношениям», — заключил Рау.

Ранее Шольц выступил за контроль на границах Евросоюза во избежание нелегальной миграции на фоне скандала с выдачей виз в Польше. Он подчеркнул, что число прибывающих мигрантов заметно возросло.