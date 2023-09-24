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01:22, 24 сентября 2023Россия

В России предложили новую льготу для беременных

Слуцкий предложил сделать отдельную регистрацию для беременных в аэропортах

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Депутат, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести новую льготу для беременных в России: отдельные стойки регистрации в аэропортах, где женщин в положении обслуживали бы без очереди. Он направил письмо с инициативой министру транспорта РФ Виталию Савельеву, передает Ura.ru.

«Такое правило поддержано и врачами, так как длительное пребывание будущей матери в положении стоя не рекомендуется», — сообщили в пресс-службе партии. Там добавили, что в настоящее время среди перевозчиков нет единого подхода к организации комфортных услуг для беременных при регистрации.

По мнению Слуцкого, инициатива поможет повысить уровень рождаемости в стране. «Оказание всесторонней помощи женщинам, будущим матерям — одна из главных задач национальной политики. Государство обязано всячески охранять и поощрять право женщин на материнство. Дополнительная мера в сфере транспортных перевозок — залог успешной реализации политики государства в целях формирования благоприятных условий для женщин», — сказал он.

Ранее акушер-гинеколог рассказала об опасности игнорирования диабета у беременных. Это может привести к преждевременным родам и нарушениям развития плода.

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    Александра Синицына
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