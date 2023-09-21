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13:58, 21 сентября 2023Забота о себе

Врач рассказала об опасности игнорирования диабета у беременных

Фото: Anastasiia Chepinska / Unsplash

Игнорирование сахарного диабета во время беременности может грозить преждевременными родами и нарушениями развития плода. Об этих и других опасностях оставленного без лечения заболевания акушер-гинеколог, доктор медицинских наук, главный врач семейной клиники «Доктор АННА» Анна Марченко предупредила беременных женщин в ходе беседы с «Лентой.ру».

Так называемый гестационный диабет (ГСД) — один из типов сахарного диабета, который впервые проявляется в период беременности и, как правило, проходит с рождением ребенка, объяснила Марченко. Это временное состояние, но сопряженное со всеми рисками нарушения обмена веществ.

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Среди факторов риска развития ГСД гинеколог назвала выраженный избыточный вес, неконтролируемый набор веса во время вынашивания, сахарный диабет у ближайших родственников, эндокринные патологии, тяжелые токсикозы, заболевания поджелудочной железы в анамнезе.

Без своевременной диагностики и лечения ГСД может спровоцировать старение плаценты, фетоплацентарную недостаточность, нарушения развития плода, многоводие, преэклампсию, повышение артериального давления, преждевременные роды, нарушения диабетического типа у ребенка

Анна Марченкоакушер-гинеколог, доктор медицинских наук

Марченко отметила, что при тяжелом течении заболевания невозможно исключить внутриутробную гибель ребенка. При этом, по ее словам, причина этого всегда одна — нежелание или невозможность женщины проходить скрининги и дополнительные исследования во время беременности и следовать назначениям врачей.

Гестационный диабет может не иметь особых симптомов. Единственный способ диагностики — пероральный глюкозотолерантный тест, который проводится на 24-28-й неделе беременности в медицинском учреждении

Анна Марченкоакушер-гинеколог, доктор медицинских наук

Профилактикой ГСД Марченко назвала здоровый образ жизни, рациональное питание, адекватные физические нагрузки, обследование при планировании беременности, а также коррекцию лишнего веса и выявленных нарушений на этапе подготовки к зачатию.

При этом гинеколог призвала беременных женщин не паниковать, если им диагностировали диабет. Вовремя выявленное заболевание хорошо корректируется и может не сказаться на состоянии матери и ребенка как во время беременности, так и после родов. «Женщины успешно вынашивают здоровых детей при наличии ГСД. Главное — контролировать болезнь и находиться под наблюдением врача», — подчеркнула врач.

Ранее сообщалось, что жительница Китая, не знавшая о беременности, пожаловалась на боль в животе и запоры и внезапно родила. Во время консультации врачи обратили внимание на большой живот китаянки, однако та категорически отрицала возможную беременность.

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    Наталья Обрядина
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