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21:58, 18 сентября 2023Из жизни

Не знавшая о беременности женщина внезапно родила в туалете больницы

Фото: Sandra Seitamaa / Unsplash

Жительница Китая, не знавшая о беременности, пожаловалась на боль в животе и внезапно родила. Об этом сообщает The Thaiger.

Женщина по фамилии Чэнь из городского округа Янчжоу, провинция Цзянсу, обратилась в больницу с жалобами на запоры и сильную боль 12 сентября. Во время консультации врачи обратили внимание на большой живот китаянки, однако та категорически отрицала возможную беременность.

В какой-то момент у китаянки случился очередной приступ острой боли, и она вместе с мужем отлучилась в туалет. Чэнь села на унитаз и вскоре поняла, что родила ребенка. Новорожденная девочка упала в чашу унитаза. Шокированный муж женщины сразу позвал на помощь врачей. Они доставили мать и ребенка в реанимацию.

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Сотрудники акушерского и неонатологического отделений зафиксировали фиолетовый оттенок кожи и неровное дыхание у новорожденной девочки. После оказанной медицинской помощи состояние ребенка стабилизировалось. Врачи заключили, что девочка весом 3,5 килограмма родилась здоровой.

Позже медики выяснили, что год назад Чэнь родила сына путем кесарева сечения. Она не знала о второй беременности и была уверена, что прибавила в весе из-за того, что недавно выносила первого ребенка. «Ей повезло. В целом безопасный период для наступления беременности после кесарева сечения составляет два года. Если забеременеть в течение одного года после операции, существует риск разрыва маточной трубы», — утверждает заведующий акушерским отделением больницы.

Ранее сообщалось, что не знавшая о беременности жительница Великобритании внезапно родила на работе. Женщина самостоятельно родила девочку, после чего обрезала пуповину с помощью ножниц для бровей и укутала новорожденную в полотенца.

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    Алиса Удовик
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