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14:17, 21 августа 2023Из жизни

Не знавшая о беременности женщина внезапно родила на работе в салоне красоты

Glamour Magazine: не знавшая о беременности британка внезапно родила на работе

Фото: Andrew Seaman / Unsplash

Жительница Великобритании не знала о собственной беременности и внезапно родила на работе. Об этом сообщает Glamour Magazine.

В ноябре 2019 года 23-летняя сотрудница салона красоты Брайони Миллс-Эванс почувствовала сильные боли. Она предположила, что недомогание обусловлено менструацией. Но вскоре боль усилилась настолько, что женщина легла на массажный стол.

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Она почувствовала, что что-то толкает ее изнутри. К своему ужасу, женщина осознала, что рожает. Британка не имела возможности обратиться за помощью и самостоятельно родила девочку. После родов она обрезала пуповину с помощью ножниц для бровей и укутала новорожденную в полотенца.

После этого Миллс-Эванс вызвала скорую помощь, и ее вместе с ребенком госпитализировали. Оказавшись в больнице, женщина сообщила о произошедшем матери. Она была шокирована, но поддержала дочь и помогла ей адаптироваться к новой роли.

Миллс-Эванс рассказала, что рассталась с отцом ребенка Роби до родов. К ее удивлению, мужчина был счастлив узнать о рождении дочери и стал принимать активное участие в ее жизни. Со временем они возобновили отношения и купили дом.

Позже пара решила завести второго ребенка, и в мае 2023 года у них родился сын Паркер.

Ранее сообщалось, что жительница штата Индиана, США, неожиданно для себя родила ребенка всего через 15 минут после того, как узнала, что беременна. Женщину экстренно перевезли в родильное отделение, и через 15 минут на свет появилась ее дочь — здоровый ребенок весом около трех килограммов.

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    Алиса Дмитриева
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