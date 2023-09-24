The Times: раненный солдат ВСУ «прозрел» и дезертировал после отказа в лечении

Сержанта Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрея, который получил ранение в бою, настигло «прозрение», после которого он отказался возвращаться в часть и дезертировал. Ему не просто отказали в лечении, но и пытались получить с него взятку, рассказал он в интервью The Times.

Когда солдат был ранен в плечо, его отправили в госпиталь в Винницу. Медики не смогли полностью удалить осколки, из-за чего рука немела, мужчина испытывал боли и не мог полноценно ею пользоваться. «Один врач предложил выписать мне справку о том, что я непригоден к дальнейшей службе, если я заплачу ему 1500 долларов», — сказал Андрей.

Он узнал, что ему смогут провести полноценную операцию в Германии. Однако выпускать бойца из страны отказались, так как командование сочло его пригодным к службе, несмотря на рану. Андрей попытался попросить помощи у командира, но тот отказал ему в грубой форме, используя нецензурную брань.

После этого сержант осознал, что большинство его друзей в части не выжили, а от службы в недееспособном состоянии его может спасти только взятка. «Я никогда больше не буду воевать. Я больше не буду их мясом», — решил Андрей, добавив, что скорее прострелит себе ногу, чем вернется в зону боевых действий.

Ранее пленный боец ВСУ раскрыл правду о потерях на минных полях под Авдеевкой. По его словам, командиры буквально «гонят на убой» войска, при этом совершенно неясно, какие цели они реализуют в процессе.