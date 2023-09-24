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10:28, 24 сентября 2023Бывший СССР

В США назвали главную проблему армии Украины

Аналитик Россомандо: российские военные полностью контролируют небо Украины
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Евгений Биятов РИА Новости

Российские военные полностью контролируют небо на Украине, это и является главной проблемой для Киева. Такое мнение выразил американский военный аналитик Джон Россомандо в статье для 19FortyFive.

По его словам, российские системы противовоздушной обороны препятствуют возможности украинской армии наносить удары по наземным войскам для поддержки наступающей пехоты и бронетехники.

Кроме того, на его взгляд, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не располагают необходимыми воздушными средствами для противостояния. Россомандо также назвал пустой тратой денег снабжение Киева ракетами ATACMS и HIMARS и танками Abrams, так как у Киева нет военной мощи в небе, позволяющей использовать весь потенциал такого оружия.

23 сентября экс-разведчик ВС США Скотт Риттер сообщил, что почти все бригады ВСУ потеряли боеспособность в ходе контрнаступления. Он подчеркнул, что страна полностью исчерпала свои возможности по восполнению ВС, что потенциально может привести к поражению.

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    Варвара Кошечкина
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