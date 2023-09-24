В США заявили о причастности НАТО к удару по штабу Черноморского флота в Крыму

Экс-офицер КМП США Риттер: НАТО помогла ВСУ ударить по штабу Черноморского флота

Представители НАТО помогли военным Вооруженных сил Украины (ВСУ) при подготовке ракетного удара по зданию штаба Черноморского флота в Крыму. Такое мнение высказал бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты (КМП) США Скотт Риттер в интервью блогеру Джеффу Норману в его шоу Ask the Inspector.

«Удар по штабу не мог произойти без участия Британии, США и НАТО», — заявил военный аналитик, также напомнив о факте присутствия американского самолета-наблюдателя в воздушном пространстве Черного моря в день атаки на штаб.

Днем 22 сентября Киев нанес ракетный удар по штабу Черноморского флота. Осколок снаряда упал недалеко от театра Луначарского. По данным Минобороны, системы ПВО сбили пять ракет в ходе отражения атаки на Севастополь. Ударной волной выбило стекла в десяти жилых домах.

