Два землетрясения магнитудой 4,7 и 3,0 произошли в Грузии

В Грузии произошли два землетрясения. Об этом сообщает Центр сейсмического мониторинга.

По его данным, первое землетрясение произошло в 7:00 по московскому времени недалеко от села Лелубани. Его магнитуда составила 4,7. Второе — чуть позже в Кахети, на востоке страны, с магнитудой 3,0.

Информации о разрушениях и пострадавших нет.

Ранее в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,6. Его зафиксировало управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Подземные толчки были зарегистрированы в 11:22 по местному времени в районе Гексун. Очаг землетрясения залегал на глубине 8,48 километра.