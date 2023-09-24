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15:42, 24 сентября 2023Бывший СССР

В Грузии произошли два землетрясения

Два землетрясения магнитудой 4,7 и 3,0 произошли в Грузии

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

В Грузии произошли два землетрясения. Об этом сообщает Центр сейсмического мониторинга.

По его данным, первое землетрясение произошло в 7:00 по московскому времени недалеко от села Лелубани. Его магнитуда составила 4,7. Второе — чуть позже в Кахети, на востоке страны, с магнитудой 3,0.

Информации о разрушениях и пострадавших нет.

Ранее в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,6. Его зафиксировало управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Подземные толчки были зарегистрированы в 11:22 по местному времени в районе Гексун. Очаг землетрясения залегал на глубине 8,48 километра.

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    Екатерина Власова
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