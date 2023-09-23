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18:46, 23 сентября 2023Мир

В Турции зафиксировали землетрясение

В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 4,6
СюжетЗемлетрясение в Турции:

Фото: Mahmoud Fawzy / Unsplash

В провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,6. Его зафиксировало управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) в социальной сети X (бывший Twitter).

Подземные толчки были зарегистрированы в 11:22 по местному времени в районе Гексун. Очаг землетрясения залегал на глубине 8,48 километра.

Информации о пострадавших нет.

В феврале в провинции Кахраманмараш произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Подземные толчки стали рекордными для страны за последние 84 года. Ущерб экономике страны от февральских землетрясений составил 2 триллиона лир, или 103,6 миллиарда долларов (8 триллионов рублей).

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    Сергей Истомин
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