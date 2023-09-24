Вучич сообщил об убийстве косовской полицией трех сербов

Президент Сербии Вучич заявил, что полиция Косово беспричинно убила трех сербов

Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что сотрудники полиции непризнанного Косово в ходе операции беспричинно убили трех сербов. Еще двое, по его словам, получили тяжелые ранения, сообщает ТАСС.

«По нашей информации, трое сербов из Косова и Метохии убиты. Двое из них — с использованием снайперского оружия с большой дистанции. Причин для их убийства не было», — заявил сербский лидер.

Он отметил, что есть вероятность того, что был убит четвертый человек, добавив, что еще двое были тяжело ранены.

Ранее контингент НАТО в Косово (KFOR) выразил готовность поддержать операции косовских силовиков на севере области после нападения на местных сотрудников правопорядка со стороны неизвестных. «KFOR продолжает внимательно следить за ситуацией в Баньско, ее войска присутствуют в этом районе и готовы реагировать в случае необходимости», — говорится в публикации.