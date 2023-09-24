Инфекционист рассказал о низком иммунитете россиян перед новым штаммом COVID

Врач Поздняков: перед новым штаммом COVID россияне практически беззащитны

Перед новым штаммом коронавирусной инфекции «пирола» россияне практически беззащитны. Об этом в интервью URA.RU рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков.

По его словам, антитела не сдерживают заболевание. Врач также подчеркнул необходимость разработки вакцины, которая была бы актуальна против новых штаммов.

«Дело в том, что новые варианты COVID сильно отличаются от изначального штамма коронавируса и даже от штамма "Дельта". На сегодня это совершенно разные вирусы», — отметил он.

По славам специалиста, антитела ранее переболевших и вакцинированных малоэффективны против новых штаммов. Поздняков уточнил, что адаптировать вакцины под новый вариант коронавируса было бы менее затратно и по времени, и финансово. Кроме того, по его словам, для всех граждан есть риск развития постковидного синдрома.

«Поскольку это все-таки респираторная инфекция, то вакцинация должна быть хотя бы выборочная и охватывать группы риска», — заявил врач.

По словам медика, антитела не являются безоговорочной защитой от нового штамма коронавируса. Штамм «Пирола» пока мало изучен, но уже известно, что он отличается от предыдущих тем, что содержит более 30 мутаций в S-белке, резюмировал Андрей Поздняков.

Ранее терапевт Светлана Каневская заявила, что для защиты от нового штамма COVID-19 «Пирола» необходимо чаще мыть руки и соблюдать дистанцию в общественных местах.

По ее словам, пока ученым неизвестно, какие могут быть последствия для здоровья человека, так как штамм зафиксировали недавно и время для его изучения было ограничено. Однако, добавила врач, можно снизить риск заражения «Пиролой», следуя простым правилам.