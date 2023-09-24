Путин рассказал о совершенствовании избирательной системы в России

Президент Путин: избирательная система в России постоянно совершенствуется

Российская избирательная система постоянно совершенствуется, сочетает в себе традиции и новаторство, заявил президент Владимир Путин в видеопоздравлении Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ с 30-летием, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства рассказал, что за прошедшие 30 лет российская избирательная система прошла большой путь, используя новейшие технические достижения и лучшие мировые практики.

Путин также отметил, что в последние годы активно внедряются цифровые решения, позволяющие сделать участие в выборах удобным и доступным. В частности, перечислил он, на избирательных участках создана уникальная система видеонаблюдения, используется автоматизированная обработка голосов избирателей, а во многих регионах применяется дистанционное электронное голосование.

В своем поздравлении Путин также назвал российскую избирательную систему одной из лучших в мире.

Ранее Владимир Путин заявил, что примет решение о том, баллотироваться ли на новый президентский срок, не раньше конца 2023 года. Он отметил, что по действующему законодательству само решение о проведении выборов будет принято до конца года и лишь после этого имеем смысл говорить о выдвижении на новый срок.