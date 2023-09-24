Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:01, 24 сентября 2023Россия

Путин рассказал о совершенствовании избирательной системы в России

Президент Путин: избирательная система в России постоянно совершенствуется
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Mikhail Metzel / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Global Look Press

Российская избирательная система постоянно совершенствуется, сочетает в себе традиции и новаторство, заявил президент Владимир Путин в видеопоздравлении Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ с 30-летием, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства рассказал, что за прошедшие 30 лет российская избирательная система прошла большой путь, используя новейшие технические достижения и лучшие мировые практики.

Путин также отметил, что в последние годы активно внедряются цифровые решения, позволяющие сделать участие в выборах удобным и доступным. В частности, перечислил он, на избирательных участках создана уникальная система видеонаблюдения, используется автоматизированная обработка голосов избирателей, а во многих регионах применяется дистанционное электронное голосование.

В своем поздравлении Путин также назвал российскую избирательную систему одной из лучших в мире.

Ранее Владимир Путин заявил, что примет решение о том, баллотироваться ли на новый президентский срок, не раньше конца 2023 года. Он отметил, что по действующему законодательству само решение о проведении выборов будет принято до конца года и лишь после этого имеем смысл говорить о выдвижении на новый срок.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Побег из «Матросской Тишины», театральный грим и стрельба с двух рук: чем прославились самые известные киллеры России?

    В Конгрессе США предложили оставить расходы на обучение ВСУ

    В Букингемском дворце прошла акция протеста против монархии

    Житель Крыма спел гимн России в бывшей квартире Зеленского

    Россиян предупредили о рисках снижения пенсии до конца года

    В конгрессе оценили возможность шатдауна

    Путин поблагодарил ЦИК за организацию выборов

    В России предложили новую льготу для беременных

    В Москве мужчина поссорился со знакомым и напал на него с ножом

    Генсек ООН призвал Армению и Азербайджан соблюдать режим прекращения огня

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости