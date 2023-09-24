На Украине назвали провалом поездки Зеленского в США и Канаду

Экс-советник Кучмы Соскин: поездки Зеленского на Запад стали провалом

Недавние поездки президента Украины Владимира Зеленского в западные страны можно назвать настоящим провалом. Такое мнение выразил бывший советник прежнего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

По его словам, несмотря на то что Зеленскому активно аплодировали и в США, и в Канаде, никакой пользы от его выступлений нет.

«А что толку? На сегодняшний день [западные страны] уже не хотят толком ничего давать [Украине] — ни оружия, ни денег», — отметил Соскин. На его взгляд, Киеву лишь дали много пустых обещаний, а если и предложили помощь, то несущественную.

В заключение экс-советник Кучмы также обратил внимание на ухудшение отношений Украины и Польши.

Ранее Соскин заявил, что Зеленский не желает восстанавливать поврежденные города страны, несмотря на то что Запад дает на это деньги. Он предположил, что выделенные средства могли украсть.