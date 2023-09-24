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19:38, 24 сентября 2023Силовые структуры

Российский пенсионер отдал после услуг проституток полтора миллиона рублей

В Подмосковье пенсионер отдал 1,5 млн рублей ради тайны о походе к проституткам

Фото: Unsplash

В Реутове Московской области 63-летний пенсионер отдал сутенеру полтора миллиона рублей, чтобы тот сохранил поход мужчины в интим-салон в секрете. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, пенсионер втайне от жены воспользовался услугами проституток, однако накануне ему позвонил неизвестный и стал шантажировать. Звонящий заявил, что расскажет обо всем жене, детям и родственникам пенсионера, если тот не переведет ему на счет крупную сумму. Мужчина выполнил требования шантажиста, после чего отправился в полицию. Правоохранители проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в Севастополе полиция задержала женщину за сеть притонов с проститутками.

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    Илона Палей
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