Многодетная амурская тигрица стала мамой в пятый раз

Тигрица из заповедника «Земля леопарда» стала мамой в пятый раз

Самка амурского тигра под номером T 7F, проживающая в нацпарке «Земля леопарда», стала мамой в пятый раз. Об этом сообщается в Telegram-канале дирекции заповедников.

Отмечается, что тигрица является самой плодовитой кошкой нацпарка, она родила уже 12 котят. «За всю историю научных наблюдений в нацпарке случай подобной плодовитости стал рекордным и наблюдается впервые», — рассказали в заповеднике.

Сейчас «Землю леопарда» населяют около 60 амурских тигров. Это известно благодаря сети из 500 фотоловушек, которые равномерно распределены по охраняемой территории.

Ранее сообщалось, что популяция амурских тигров в нацпарке «Земля леопарда» в Приморье стала самой большой в мире. В общей сложности специалистам удалось зафиксировать 58 особей — на 10 больше, чем было обнаружено в рамках предыдущего учета.