Популяция амурских тигров в Приморье стала самой большой в мире

Популяция амурских тигров в приморском нацпарке стала самой большой в мире

Популяция амурских тигров в нацпарке «Земля леопарда» в Приморье стала самой большой в мире. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на начальника отдела по связям с общественностью заповедника Ивана Ракова.

По его словам, об этом свидетельствуют результаты переписи диких амурских тигров, которая проводилась в нацпарке и на прилегающих к нему территориях юго-запада Приморского края. В общей сложности удалось зафиксировать 58 особей — на 10 больше, чем было обнаружено в рамках предыдущего учета.

«Мы также отмечаем выравнивание соотношения полов. Например, еще несколько лет назад самок было в два раза больше, а в данный учетный период мы зарегистрировали 31 самку и 26 самцов», — пояснила старший научный сотрудник заповедника Дина Матюхина.

Она отметила, что также специалистам удалось насчитать 11 тигрят в трех выводках.

Ранее в июле сообщалось, что в национальном парке «Земля леопарда» пройдет творческий фестиваль «День больших кошек», посвященный двум соседствующим в Приморье редким животным — амурскому тигру и дальневосточному леопарду.