Польша заявила о готовности к транзиту украинского зерна в Африку и Азию

Дуда: Польша готова обеспечить транзит украинского зерна для Африки и Азии

Польша готова обеспечить транзит украинского зерна для беднейших стран Африки и Азии, но при этом не намерена отменять запрет на продажу этого зерна для внутреннего рынка. Об этом заявил польский президент Анджей Дуда, сообщает ТАСС.

«Я считаю правильным решением правительства Польши сохранить запрет на продажу украинского зерна на польском рынке. С другой стороны, я абсолютно убежден, что необходимо сделать все возможное для максимального увеличения [объемов] транзита», — отметил Дуда. По его словам, Варшава подготовила специальный сухопутный коридор к портам, для дальнейшего экспорта «туда, где зерно необходимо».

15 сентября Еврокомиссия приняла решение не продлевать ограничения на транзит украинского зерна и иной сельхозпродукции в приграничные государства. Однако власти Словакии, Венгрии и Польши заявили о продлении эмбарго в одностороннем порядке. Украина приняла ответные меры, подав жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Все это привело к ухудшению отношений Украины с одним из своих главных союзников — Польшей. Конфликт между Киевом и Варшавой возымел последствия для украинского кризиса: польские власти прекратили поставки вооружений для Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также отказались продлевать помощь украинским беженцам.