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14:43, 24 сентября 2023Россия

В Запорожье сообщили о ракетном ударе ВСУ по Токмаку

В Запорожской области сообщили о мощном ракетном ударе ВСУ по Токмаку

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В Запорожской области сообщили о мощном ракетном ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Токмак. Об этом сообщает ТАСС.

Удар был нанесен в 13:35 по московскому времени. Пока нет данных о пострадавших и разрушениях.

Ранее стало известно, что два человека пострадали при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка. Из-за обстрела на улице Умова ранены 21-летний мужчина и 75-летняя женщина. Кроме того, снаряд попал в дом частного сектора, произошло возгорание.

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    Екатерина Власова
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