В Запорожье сообщили о ракетном ударе ВСУ по Токмаку

В Запорожской области сообщили о мощном ракетном ударе ВСУ по Токмаку

В Запорожской области сообщили о мощном ракетном ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Токмак. Об этом сообщает ТАСС.

Удар был нанесен в 13:35 по московскому времени. Пока нет данных о пострадавших и разрушениях.

Ранее стало известно, что два человека пострадали при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка. Из-за обстрела на улице Умова ранены 21-летний мужчина и 75-летняя женщина. Кроме того, снаряд попал в дом частного сектора, произошло возгорание.