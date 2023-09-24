Азербайджан позволит армянским военным покинуть Карабах без оружия

Азербайджан позволит разоруженным военным Армении покинуть Нагорный Карабах

Азербайджан позволит разоруженным и демобилизованным военным Вооруженных сил Армении покинуть Нагорный Карабах (Арцах) через Лачинский коридор и выехать на подконтрольную Еревану территорию. Об этом сообщает портал Trend со ссылкой на МВД Азербайджана.

Армянские военные без оружия смогут уехать на автобусах и личном транспорте. Российские миротворцы должны будут координировать процесс.

Такая договоренность была достигнута 20 сентября, когда Баку согласился завершить военную операцию в Карабахе, одним из условий чего стало в том числе сложение оружия армянскими военными и силами самообороны региона. Оружие будет передано Азербайджану.

Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что международному сообществу следует разместить в Нагорном Карабахе миссию ООН. По его словам, это необходимо в целях проведения мониторинга и оценки состояния с правами человека, гуманитарной ситуации и ситуации в области безопасности на местах.

