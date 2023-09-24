Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:25, 24 сентября 2023Бывший СССР

Азербайджан позволит армянским военным покинуть Карабах без оружия

Азербайджан позволит разоруженным военным Армении покинуть Нагорный Карабах

Фото: Reuters

Азербайджан позволит разоруженным и демобилизованным военным Вооруженных сил Армении покинуть Нагорный Карабах (Арцах) через Лачинский коридор и выехать на подконтрольную Еревану территорию. Об этом сообщает портал Trend со ссылкой на МВД Азербайджана.

Армянские военные без оружия смогут уехать на автобусах и личном транспорте. Российские миротворцы должны будут координировать процесс.

Такая договоренность была достигнута 20 сентября, когда Баку согласился завершить военную операцию в Карабахе, одним из условий чего стало в том числе сложение оружия армянскими военными и силами самообороны региона. Оружие будет передано Азербайджану.

Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что международному сообществу следует разместить в Нагорном Карабахе миссию ООН. По его словам, это необходимо в целях проведения мониторинга и оценки состояния с правами человека, гуманитарной ситуации и ситуации в области безопасности на местах.

Что думаешь? Оцени!
    Антон Похиляк
    Обсудить
    Последние новости

    Польша обвинила Белоруссию в нападении на границу

    В Армении сообщили о прибытии первой группы беженцев

    На Землю вернулась капсула с грунтом с астероида Бенну

    В НАТО заявили о готовности поддержать Косово против Сербии

    «Локомотив» вырвал победу у «Зенита» в матче РПЛ

    Названы главные симптомы нового штамма COVID-19 «пирола»

    Россиянам рассказали о влиянии ожирения на продолжительность жизни

    Азербайджан позволит армянским военным покинуть Карабах без оружия

    В Ленинградской области пропал памятник финским солдатам

    Автомобиль военнослужащего взорвали на севере Крыма

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости