Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:51, 24 сентября 2023Интернет и СМИ

В США заявили об успешной адаптации России к боевым реалиям на Украине

WSJ: Вооруженные силы России успешно адаптируются к боевым реалиям на Украине

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Вооруженные силы России успешно адаптируются к боевым реалиям в ходе конфликта на Украине. Об этом со ссылкой на командующего ВВС США в Европе и Африке генерала Джеймса Хекера пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

По словам американского военного, Россия извлекла уроки из ошибок, допущенных в начале спецоперации, и теперь то, как российские военнослужащие приспосабливаются к реалиям конфликта, может создать трудности для Украины.

В частности, пишет издание, Москва начала активно применять беспилотники и переместила склады с боеприпасами и техникой за пределы зоны действия американских реактивных систем залпового огня HIMARS. В свою очередь Киев пока не может адекватно ответить на изменения тактики России, с чем и связана «пробуксовка» его контрнаступления, заключили в WSJ.

Ранее американский военный аналитик Джон Россомандо выразил мнение, что на данный момент российские военные полностью контролируют небо на Украине, это и является главной проблемой для Киева. На его взгляд, российские системы противовоздушной обороны препятствуют возможности украинской армии наносить удары по наземным войскам для поддержки наступающей пехоты и бронетехники.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили об успешной адаптации России к боевым реалиям на Украине

    Под Челябинском умер военный из ЧВК после драки с бойцом ММА

    В Крыму рассказали о переехавших из Германии семьях русских немцев

    На парковке московского ЖК оказались разбиты десятки люксовых авто

    Российский хирург сломал пациенту челюсть и попал под следствие

    Украина почти 90 раз обстреляла Белгородскую область за сутки

    Няню сына экс-премьера Британии уволили за выпитый бокал вина

    В США рассказали о неспособности ЗРК Patriot сбить один тип российских бомб

    Раскрыты подробности о занимавшейся продажей людей в России преступной группе

    Жены мобилизованных из Забайкалья пожаловались на застрявшие посылки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости