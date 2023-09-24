В США заявили об успешной адаптации России к боевым реалиям на Украине

WSJ: Вооруженные силы России успешно адаптируются к боевым реалиям на Украине

Вооруженные силы России успешно адаптируются к боевым реалиям в ходе конфликта на Украине. Об этом со ссылкой на командующего ВВС США в Европе и Африке генерала Джеймса Хекера пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

По словам американского военного, Россия извлекла уроки из ошибок, допущенных в начале спецоперации, и теперь то, как российские военнослужащие приспосабливаются к реалиям конфликта, может создать трудности для Украины.

В частности, пишет издание, Москва начала активно применять беспилотники и переместила склады с боеприпасами и техникой за пределы зоны действия американских реактивных систем залпового огня HIMARS. В свою очередь Киев пока не может адекватно ответить на изменения тактики России, с чем и связана «пробуксовка» его контрнаступления, заключили в WSJ.

Ранее американский военный аналитик Джон Россомандо выразил мнение, что на данный момент российские военные полностью контролируют небо на Украине, это и является главной проблемой для Киева. На его взгляд, российские системы противовоздушной обороны препятствуют возможности украинской армии наносить удары по наземным войскам для поддержки наступающей пехоты и бронетехники.