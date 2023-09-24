Юрист рассказал о законной сумме удержания зарплаты при увольнении

Юрист Кофанов: работодатель вправе удержать до 20 % зарплаты при увольнении

Работодатель вправе не выплатить сотруднику при увольнении до 20 процентов от зарплаты. Такую сумму, предусмотренную законом, назвал юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов, отметив, что при этом работнику должны заплатить все отпускные, передает Ura.ru.

По словам юриста, процедура удержания зарплаты прописана в статье 137 Трудового кодекса РФ. Однако случаи, при котором оно возможно, строго регламентированы законом.

«Удержание возможно, если сотрудник увольняется до окончания этого года, за который он уже отгулял весь ежегодный отпуск. Например, при увольнении через полгода, если он отгулял отпуск в полноте 28-х календарных дней, теоретически у него могут удержать оставшиеся дни», — рассказал Кофанов.

Не выплатить более 20 процентов оклада работодатель может только с согласия работника. Если сотрудник просил аванс, но не успел отработать его перед увольнением, с него также вправе удержать не более 20 процентов.

Ранее в России назвали восемь регионов с наибольшим ростом зарплат в ближайшие годы. В 2023-2026 годах будет наблюдаться рост более чем на 10 процентов, в число этих регионов не попали Санкт-Петербург и Москва.