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08:23, 23 сентября 2023Экономика

В России назвали восемь регионов с наибольшим ростом зарплат в ближайшие годы

Минэкономики: в 8 регионах России зарплаты вырастут на 10% в 2023-2026 годах

Фото: Alexey Malgavko / Reuters

В восьми регионах России ожидается наибольший рост номинальных зарплат в ближайшие годы. Такой прогноз дало Минэкономразвития, пишет РБК.

Уточняется, что в 2023-2026 годах в данных регионах зарплаты вырастут на 10 процентов и выше. Речь идет о Кемеровской области (+11,1 процентов), Челябинской области (+10,8), Дагестане (+10,6), Забайкальском крае (+10,2), Мордовии и Воронежской области (по +10,1), Ярославской и Владимирской областях (по +10 процентов).

Москва и Санкт-Петербург в данный топ не попали.

Ранее Русская Школа управления выяснила, что 75 процентов россиян заявили, что готовы остаться на нелюбимой работе ради высокой зарплаты. Кроме того, помимо зарплаты выше рынка, есть и другие факторы, которые способны удержать недовольных работой россиян — чаще всего это денежные премии и бонусы (46 процентов), перспективы карьерного роста (44 процента) и похвала руководителя (38 процентов).

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    Марина Совина
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