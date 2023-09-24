Венесуэла призвала создать свободную от санкций Запада зону

Глава МИД Венесуэлы на ГА ООН призвал создать свободную от санкций зону

Правительство Венесуэлы предлагает создать свободную от санкций зону, где финансовые операции, торговля и инвестиции будут ограждены от ограничительных мер западных стран. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел страны Иван Хиль Пинто на Генеральной ассамблее ООН, сообщает РИА Новости.

Министр подчеркнул, что экономика Венесуэлы, несмотря на осадное положение и западные санкции, начала процесс восстановления с прогнозируемыми показателями роста, которые значительно превышают другие страны региона.

Хиль заявил о необходимости создать зону, которая позволит гарантировать прямые инвестиции и легальную торговлю между странами без рисков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна выдержала беспрецедентное давление западных стран в виде масштабных международных санкций. Он отметил, что сейчас можно говорить о завершении этапа восстановления экономики страны.