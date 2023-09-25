Зеленский подтвердил прибытие танков Abrams на Украину

Зеленский подтвердил, что первая партия танков Abrams прибыла на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что первая партия танков Abrams прибыла в страну, о чем сообщил в своем Telegram-канале.

Зеленскому, в свою очередь, об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров. «"Абрамсы" уже на Украине и готовятся усилить наши бригады. Благодарен союзникам за выполнение договоренностей! Ищем новые контракты, расширяем географию поставок», — отметил Зеленский.

Ранее источники газеты The New York Times сообщили, что первая партия Abrams была доставлена на Украину в субботу, 23 сентября. Она была отправлена на несколько месяцев раньше запланированного, а сама бронетехника уже «поступила в войска и успела принять участие в украинском контрнаступлении».

