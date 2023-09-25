В США заявили о доставке первых танков Abrams на Украину

NYT: первая партия танков Abrams уже была доставлена на Украину 23 сентября

Первая партия танков Abrams уже была доставлена на Украину в субботу, 23 сентября. Об этом со ссылкой на источники сообщает американская газета The New York Times (NYT).

Согласно информации источников, первая партия была отправлена на несколько месяцев раньше запланированного, а сама бронетехника уже «поступила в войска и успела принять участие в украинском контрнаступлении». Количество танков в первой партии не сообщается, но в конечном итоге Вооруженные силы Украины должны получить 31 танк.

Ранее президент США Джо Байден во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заверил его в решительности американцев в вопросе обеспечения сохранения международной поддержки Киева. Также, по итогам переговоров глава США подтвердил скорое прибытие танков Abrams на Украину.

