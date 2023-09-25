Туриста на Филиппинах перепутали с тезкой-преступником и посадили на пять лет

Индийский турист попал в тюрьму на Филиппинах из-за ошибки следствия

Индийский турист вернулся на родину после пяти лет в тюрьме на Филиппинах, куда он попал из-за ошибки следователей. Об этом сообщило издание Hindustan Times.

Житель города Капуртала Балдев Сингх (Baldev Singh) приехал в Манилу по туристической визе в 2018 году. Проведя на Филиппинах 15 дней, путешественник готовился вернуться в Индию, но полицейские задержали его на борту самолета, а после посадили в тюрьму.

Позже выяснилось, что индийца перепутали с преступником. «Меня взяли под стражу по обвинению, выдвинутому против моего тезки, с которым я никогда не встречался», — объяснил Сингх.

Туриста освободили только осенью 2023 года после того, как индийскому посольству на Филиппинах удалось предоставить документы, подтверждающие невиновность 60-летнего Сингха. Мужчина вернулся домой и воссоединился с семьей.

Ранее российские туристы отправились в отпуск в Мексику, но вместо этого случайно попали в доминиканскую тюрьму. Из-за ошибки турфирмы у путешественников не оказалось необходимых документов, и они провели двое суток на бетонном полу без еды и воды.