Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:12, 25 сентября 2023Бывший СССР

На Украине допустили ужесточение порядка мобилизации

Экс-советник Арестович: порядок мобилизации на Украине будет ужесточаться

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Бывший советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) предположил, что порядок мобилизации на Украине будет ужесточаться. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что решение об этом является вопросом жизни и смерти, и призвал не строить иллюзий. «Думаю, что работодателей будут ограничивать в приеме на работу людей, не состоящих на учете в военкомате, будет налажен учет, и придется идти многим, если не всем», — заявил экс-советник. Арестович также выразил мнение, что против скрывающихся от мобилизации на Украине будут применять все более жесткие методы.

Ранее секретарь комитета Верховной Рады по обороне Роман Костенко допустил, что Украине придется усилить мобилизационные мероприятия, чтобы реагировать на количество сил и средств у российских войск. По его словам, данная мера необходима из-за наращивания Россией боевых ресурсов.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Чеченский министр опубликовал новый ролик про избиение Журавеля сыном Кадырова

    США направили Киеву список требований для продолжения получения помощи

    Украине предрекли рекордное падение рождаемости

    США решили ввести ограничения против крупнейшего в мире производителя титана

    Раскрыто местонахождение телеведущей Екатерины Андреевой

    Германия более чем наполовину уменьшит федеральные расходы на беженцев

    ПВО сбила украинские беспилотники над российским регионом

    На Украине допустили ужесточение порядка мобилизации

    РУСАДА обвинило американского фигуриста в нарушении антидопинговых правил

    Премьер Канады расстроился из-за скандала с чествованием ветерана СС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости