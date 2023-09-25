На Украине допустили ужесточение порядка мобилизации

Экс-советник Арестович: порядок мобилизации на Украине будет ужесточаться

Бывший советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) предположил, что порядок мобилизации на Украине будет ужесточаться. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что решение об этом является вопросом жизни и смерти, и призвал не строить иллюзий. «Думаю, что работодателей будут ограничивать в приеме на работу людей, не состоящих на учете в военкомате, будет налажен учет, и придется идти многим, если не всем», — заявил экс-советник. Арестович также выразил мнение, что против скрывающихся от мобилизации на Украине будут применять все более жесткие методы.

Ранее секретарь комитета Верховной Рады по обороне Роман Костенко допустил, что Украине придется усилить мобилизационные мероприятия, чтобы реагировать на количество сил и средств у российских войск. По его словам, данная мера необходима из-за наращивания Россией боевых ресурсов.