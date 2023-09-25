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22:06, 25 сентября 2023Россия

В Белгородской области сообщили о массовой атаке дронов

Baza: в Грайвороновском районе Белгородской области работает система ПВО

Фото: David W Cerny / Reuters

Жители Белгородской области сообщают о массовой атаке беспилотников. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, в Грайвороновском районе региона работает система противовоздушной обороны (ПВО). По предварительным данным, сбито не менее пяти дронов, говорится в сообщении.

Ранее средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат самолетного типа у села Батрацкая Дача в Шебекинском городском округе Белгородской области. Предварительно, пострадавших и разрушений нет, отметил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков.

Кроме того, 25 сентября Вооруженные силы Украины пытались атаковать Брянскую, Тульскую, Курскую области и Крым — в этих регионах системы ПВО также сбили беспилотники. Никто не пострадал.

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    Марина Совина
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