В Белгородской области сообщили о массовой атаке дронов

Baza: в Грайвороновском районе Белгородской области работает система ПВО

Жители Белгородской области сообщают о массовой атаке беспилотников. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, в Грайвороновском районе региона работает система противовоздушной обороны (ПВО). По предварительным данным, сбито не менее пяти дронов, говорится в сообщении.

Ранее средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат самолетного типа у села Батрацкая Дача в Шебекинском городском округе Белгородской области. Предварительно, пострадавших и разрушений нет, отметил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков.

Кроме того, 25 сентября Вооруженные силы Украины пытались атаковать Брянскую, Тульскую, Курскую области и Крым — в этих регионах системы ПВО также сбили беспилотники. Никто не пострадал.

