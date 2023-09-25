Губернатор раскрыл подробности об уничтожении БПЛА в Белгородской области
Гладков: БПЛА самолетного типа уничтожили у белгородского села Батрацкая Дача
Средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат самолетного типа у села Батрацкая Дача в Шебекинском городском округе Белгородской области. Такие подробности раскрыл в Telegram-канале губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков.
До этого в Минобороны России отчитались об уничтожении беспилотника над Белгородской областью.
Белгородский глава отметил, что сейчас оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.
Предварительно, пострадавших и разрушений нет, подчеркнул Гладков.
Ранее стало известно, что средства ПВО сбили дрон самолетного типа в Грайворонском округе Белгородской области.
Тогда никто из мирных жителей не пострадал, рассказал губернатор.