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10:13, 25 сентября 2023Россия

Губернатор раскрыл подробности об уничтоженном в Белгородской области дроне

Гладков: средства ПВО сбили дрон самолетного типа в Грайворонском округе

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Грайворонском городском округе. Такие подробности привел губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал губернатор, уточнив, что над регионом сбили беспилотник самолетного типа.

Ранее о том, что система ПВО сработала в Белгородской области, сообщило министерство обороны. В ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку на территории России.

Помимо Белгородской области, 25 сентября ВСУ пытались атаковать Брянскую, Тульскую, и Курскую области и Крым — в этих регионах системы ПВО также сбили беспилотники. Никто не пострадал.

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    Анастасия Шейкина
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