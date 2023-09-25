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07:15, 25 сентября 2023Россия

Еще два беспилотника сбили над Брянской областью

Брянский губернатор Богомаз заявил об уничтожении двух беспилотников ВСУ

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В небе над Брянской областью системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще два беспилотника. Об этом сообщил губернатор граничащего с Украиной российского региона в Telegram-канале.

Беспилотники самолетного типа сбили над Суражским районом. Никто не пострадал, разрушений нет, сообщил глава региона, добавив, что на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Вечером в воскресенье, 24 сентября, средства ПВО сбили украинский дрон самолетного в Брянской области. В Минобороны назвали случившееся попыткой террористической атаки, Богомаз, в свою очередь, уточнил, что пострадавших и разрушений нет, на месте работают экстренные и оперативные службы.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Анастасия Шейкина
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