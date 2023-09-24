Минобороны РФ: средства ПВО сбили украинский беспилотник над Брянской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над Брянской областью, об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что попытка атаковать объекты на территории Российской Федерации беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) самолетного типа была пресечена около 22:20 мск 24 сентября.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Брянской областью», — заявили в Минобороны.

Как отметил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз, пострадавших и разрушений нет, на месте работают экстренные и оперативные службы.

Ранее беспилотник был сбит над Курской областью около 20:30 мск. Как уточнил губернатор региона Роман Старовойт, над областью второй раз за день сработала система ПВО.

