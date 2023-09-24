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21:02, 24 сентября 2023Россия

Украинский беспилотник сбили над Курской областью

Минобороны РФ: украинский БПЛА уничтожен средствами ПВО над Курской областью
СюжетМинобороны:

Украинский беспилотник сбили дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) над Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что попытка совершить атаку беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) самолетного типа по объектам Российской Федерации была пресечена 24 сентября около 20:30 мск.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Курской областью», — заявили в Минобороны.

Ранее в Курской области второй раз за день сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в воскресенье, 24 сентября, сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт.

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    Марина Совина
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