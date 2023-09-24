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20:51, 24 сентября 2023Россия

В Курской области вновь сработала система ПВО

Губернатор Курской области Старовойт сообщил о работе систем ПВО в регионе
СюжетМинобороны:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Курской области второй раз за день сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в воскресенье, 24 сентября, сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в Telegram.

Глава региона не стал приводить подробности произошедшего. Он лишь попросил местных жителей сохранять спокойствие.

Ранее 24 сентября Старовойт уже сообщал о работе систем ПВО в Курской области. «Прошу жителей сохранять спокойствие», — отметил глава области и порекомендовал гражданам обращаться к оперативным службам в случае обнаружения подозрительных предметов.

Позже Минобороны заявило об уничтожении двух украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями. По данным российского оборонного ведомства, БПЛА самолетного типа планировал совершить атаку по объектам на территории России.

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