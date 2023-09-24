Минобороны заявило об уничтожении двух украинских беспилотников над Россией

Минобороны: над Белгородской и Курской областями уничтожены два беспилотника ВСУ

Над территориями Белгородской и Курской областей уничтожены два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам рассказали в Минобороны России.

По данным российского оборонного ведомства, БПЛА самолетного типа планировал совершить атаку по объектам на территории России. «Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над Белгородской и Курской областями», — заявили в Минобороны.

О работе систем ПВО в регионах ранее сообщали губернаторы. Глава Курской области Роман Старовойт обратился к жителям в Telegram и попросил их сохранять спокойствие. Он порекомендовал гражданам обращаться к оперативным службам в случае обнаружения подозрительных предметов.

По словам губернатор Белгородской области Вячеслава Гладкова, поселок Новый в регионе подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины. Под атаку попал проезжающий автомобиль «Камаз» — на него было сброшено взрывное устройство.